Додон в ближайшее время встретится с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон провел телефонный разговор с избранным Президентом Украины Владимиром Зеленским во время которой была достигнута договоренность о встрече. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Игорь Додон, передает УНН.
"Провел телефонный разговор с избранным Президентом Украины Владимиром Зеленским. Поздравил его с избранием на пост главы соседнего государства и пожелал успехов на ответственном посту", - написал Додон.
По его словам, во время разговора "обсудили отношения между Республикой Молдова и Украиной в различных областях, представляющих взаимный интерес".
"Договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу и обсудить актуальные вопросы", - написал президент Молдовы.
Напомним, новоизбранный Президент Владимир Зеленский встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Украине Ду Веем.