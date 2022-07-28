Президент Литвы объявил новый пакет военной помощи Украине: что в него входит

Цитата

“Мы оказывали военную помощь и в начале войны, и так же, оказываем ее сейчас. И сегодня я приехал не с пустыми руками. Сегодня – это новый пакет, куда входит амуниция и 10 бронемашин. Мы скоро покажем антидроны, производимые в Литве. Мы знаем, что они вам очень нужны”, – заявил Науседа.

Детали

Науседа также акцентировал внимание на том, что Литва никогда не перестанет помогать Украине, а развязанная россией война не станет для Литвы обыденной вещью.

"Мы не позволим другим забыть о войне и устать как на Западе, так и на Востоке", – констатировал Президент Литвы.

Дополнение

Сегодня в Киев прибыл Президент Литвы Гитанас Науседа. Он выступил в Верховной Раде и провел встречу с Владимиром Зеленским.

Глава Литовского государства вручил Владимиру Зеленскому высшую государственную награду Литовской Республики – орден Витаутаса Великого с золотой цепью.