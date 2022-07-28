До Києва прибув президент Литви: він виступить у Верховній Раді

Цитата

"Щойно приїхав до Києва. Цього особливого дня, коли Україна вперше святкує День державності, виступлю перед українським народом у Верховній Раді", – написав Науседа.

Додамо

Лідер Литви також планує провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і вручити йому орден Вітаутаса Великого – найвищу державну нагороду Литви.

Just arrived in Kyiv. On this special day, as Ukraine celebrates the Day of Statehood for the first time, will address Ukrainian people at the Verkhovna Rada.

Will also meet President @ZelenskyyUA, present him with the Order of Vytautas the Great - the highest state decoration. pic.twitter.com/39GPMiB5XJ

Нагадаємо

Президент Литви Гітанас Науседа закликав західні країни взяти приклад з Вільнюса і розірвати економічні зв'язки з росією.