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До Києва прибув президент Литви: він виступить у Верховній Раді

До Києва прибув президент Литви: він виступить у Верховній Раді

Київ • УНН

 • 158292 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Сьогодні до Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа. Він виступить у Верховній Раді та проведе зустріч з Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН із посиланням на його Twitter Науседи.

Цитата

"Щойно приїхав до Києва. Цього особливого дня, коли Україна вперше святкує День державності, виступлю перед українським народом у Верховній Раді", – написав Науседа.

Додамо

Лідер Литви також планує провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і вручити йому орден Вітаутаса Великого – найвищу державну нагороду Литви.

Just arrived in Kyiv. On this special day, as Ukraine celebrates the Day of Statehood for the first time, will address Ukrainian people at the Verkhovna Rada.
Will also meet President @ZelenskyyUA, present him with the Order of Vytautas the Great - the highest state decoration. pic.twitter.com/39GPMiB5XJ

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 28, 2022

Нагадаємо

Президент Литви Гітанас Науседа закликав західні країни взяти приклад з Вільнюса і розірвати економічні зв'язки з росією.

Українські Національні Новини

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