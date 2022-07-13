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Президент Литви закликає Захід розірвати зв'язки із Росією

Президент Литви закликає Захід розірвати зв'язки із Росією

Київ • УНН

 • 124287 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Президент Литви Гітанас Науседа закликав західні країни наслідувати приклад Вільнюса і розірвати економічні зв'язки з Росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Цитата

"Думаю, що ми багато зробили, щоб Литва була більш стійкою до енергетичного та економічного шантажу Росії. І сьогодні, коли я дивлюся на деякі інші країни Західної Європи, я бачу великий шлях, який Литва пройшла дещо більше часу", - сказав Науседа.

Деталі

Він нагадав, що Литва, на відміну від інших європейських країн, оголосила себе повністю незалежною від російських енергоносіїв.

"Можна побачити, що політика, яка не мала жодних ілюзій щодо Росії, спрацювала набагато краще, ніж так звана "реальна політика", яка тепер є головним болем деяких західних держав. Я розумію їх становище, але це ще раз підтверджує, що Литва пішла правильним шляхом. I чим швидше інші західноєвропейські країни оберуть цей же шлях, тим краще і легше буде для всіх", - заявив він.

Українські Національні Новини

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