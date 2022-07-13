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Президент Литвы призывает Запад разорвать связи с Россией

Президент Литвы призывает Запад разорвать связи с Россией

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал западные страны последовать примеру Вильнюса и разорвать экономические связи с Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Цитата

"Думаю, что мы многое сделали, чтобы Литва была более устойчивой к энергетическому и экономическому шантажу России. И сегодня, когда я смотрю на некоторые другие страны Западной Европы, я вижу большой путь, который Литва прошла несколько больше времени", - сказал Науседа.

Детали

Он напомнил, что Литва, в отличие от других европейских стран, объявила себя полностью независимой от российских энергоносителей.

"Можно увидеть, что политика, которая не питала никаких иллюзий относительно России, сработала гораздо лучше, чем так называемая "реальная политика", которая теперь является головной болью некоторых западных государств. Я понимаю их положение, но это еще раз подтверждает, что Литва пошла по правильному пути. И чем быстрее другие западноевропейские страны изберут этот же путь, тем лучше и легче будет для всех", - заявил он.

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