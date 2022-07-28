Науседа вручив Зеленському найвищу нагороду Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Президент Литви Гітанас Науседа, який прибув до Києва в День Української Державності, вручив Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду Литовської Республіки – орден Вітаутаса Великого із золотим ланцюгом. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ОП.
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"Ця найвища литовська державна нагорода символізує історичну єдність наших народів, спільну боротьбу та перемоги", – зазначив президент Литви.
Науседа розповів, як в одній із розмов з ним Володимир Зеленський сказав, що ніколи не думав, що буде "воєнним президентом".
"Можливо, ніхто з нас не сподівається бути президентом під час війни, окрім тих, хто сам планує війну. Але сьогодні весь світ захоплюється боротьбою президента Зеленського та кожного українця, які борються за свою родину, свій дім, свою Батьківщину. Таку сильну націю ніколи не здолати!" – сказав лідер Литви.
Науседа наголосив, що сьогодні розповіді про подвиги українського народу ширяться світом. Він подякував українцям за те, що вони так рішуче боронять свою незалежність і подають яскравий приклад усім іншим. За його словами, коли 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта мужньо йде в бій, литовці пишаються цим як здобутками своїх родичів.
Володимир Зеленський подякував литовському колезі та всьому народу Литви за важливу героїчну підтримку України.
"Це не було для наших держав політикою – це відображає однаково сильну волелюбність наших народів. Народів, які йшли і йдуть разом європейською історією", – сказав він.
Нагадаємо
Сьогодні Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді анонсував створення в Україні Коледжу Європи.