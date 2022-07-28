Зеленський анонсував створення в Україні Коледжу Європи

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“Для мене честь оголосити зараз про ще один дуже вагомий крок: Європейський Союз має Коледж Європи в Брюгге (Бельгія) і Натоліні (Польща). Це одні з найповажніших закладів післядипломної освіти, які готують фахівців для роботи в інституціях ЄС і державах-членах. Ми створюємо в Україні наш Коледж Європи. Вже підписано відповідний меморандум між урядом України та Коледжем Європи у Натоліні”, – заявив президент у парламенті.

Деталі

Зеленський зазначив, що на першому етапі в одному з українських вищих навчальних закладів запрацює факультет Європейської інтеграції. Згодом Коледж Європи буде працювати в межах Президентського університету.

“І хоча мені казали, що це не вирішується за місяці – я знаю, що створення нашого Коледжу Європи триватиме недовго. Я впевнений, що він скоро запрацює. В нас вже є певний досвід переводити в місяці те, на що нам відводили роки та десятиліття. Та у тижні те, на що вимагали від нас з вами місяці”, – додав глава держави.

Коледж Європи в Україні стане не лише фаховою основою європейської політики України як члена ЄС, але й внеском у розвиток європейських інституцій, зазначив Зеленський.

Довідка

Коледж Європи є незалежним закладом післядипломної освіти з європеїстики, який має два кампуси: в Брюгге (Бельгія) та, починаючи з 1992 року, в Натоліні (Польща).

Студенти закладу протягом 10-11 місяців проходять інтенсивну академічну програму. Щороку, коледж випускає 340 студентів з кампусу в Брюгге та 130 студентів з кампусу в Натоліні. Навчання у Коледжі Європи проводиться двома мовами, тому студенти повинні володіти як англійською, так і французькою мовами.

Зазвичай студентів обирають спільно із міністерствами закордонних справ відповідних країн-членів ЄС та їх партнерів. Однорічна програма триває з вересня до кінця червня. Викладання відбувається англійською та французькою мовами.

Програма містить лекції, дослідницькі та навчальні семінари, зустрічі із запрошеними спеціалістами, різні мовні курси. Завдяки поширеній мережі контактів коледжу протягом року навчання студенти мають можливість зустрічатися та вести дискусії з політиками, практикуючими експертами чи представниками ділових кіл.