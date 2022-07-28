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Зеленский анонсировал создание в Украине Колледжа Европы

Зеленский анонсировал создание в Украине Колледжа Европы

Киев • УНН

 • 162731 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Сегодня президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде анонсировал создание в Украине Колледжа Европы. Об этом корреспондент УНН сообщает со ссылкой на трансляцию выступления.

Цитата

“Для меня честь объявить сейчас еще один очень весомый шаг: Европейский Союз имеет Колледж Европы в Брюгге (Бельгия) и Натолине (Польша). Это одни из самых важных учреждений последипломного образования, которые готовят специалистов для работы в институтах ЕС и государствах-членах. Мы создаем в Украине Колледж Европы. Уже подписан соответствующий меморандум между правительством Украины и Колледжем Европы в Натолине”, – заявил президент в парламенте.

Детали

Зеленский отметил, что на первом этапе в одном из украинских вузов заработает факультет Европейской интеграции. Позже Колледж Европы будет работать в рамках Президентского университета.

“И хотя мне говорили, что это не решается за месяц – я знаю, что создание нашего Колледжа Европы будет длиться недолго. Я уверен, что он скоро заработает. У нас уже есть опыт переводить в месяце то, на что нам отводили годы и десятилетия. И в недели то, на что требовали от нас с вами месяцы”, – добавил глава государства.

Колледж Европы в Украине станет не только профессиональной основой европейской политики Украины как члена ЕС, но и вкладом в развитие европейских институций, отметил Зеленский.

Справка

Колледж Европы является независимым заведением последипломного образования по европеистике, которое имеет два кампуса: в Брюгге (Бельгия) и, начиная с 1992 года, в Натолине (Польша).

Студенты заведения в течение 10-11 месяцев проходят интенсивную академическую программу. Ежегодно колледж выпускает 340 студентов из кампуса в Брюгге и 130 студентов из кампуса в Натолине. Обучение в Колледже Европы проводится на двух языках, поэтому студенты должны владеть как английским, так и французским языком.

Обычно студентов выбирают совместно с министерствами иностранных дел соответствующих стран-членов ЕС и их партнеров. Годовая программа длится с сентября по конец июня. Преподавание происходит на английском и французском языках.

Программа включает лекции, исследовательские и обучающие семинары, встречи с приглашенными специалистами, различные языковые курсы. Благодаря распространенной сети контактов колледжа в течение года обучения у студентов есть возможность встречаться и вести дискуссии с политиками, практикующими экспертами или представителями деловых кругов.

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