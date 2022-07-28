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Науседа вручил Зеленскому высшую награду Литвы

Науседа вручил Зеленскому высшую награду Литвы

Киев • УНН

 • 124105 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа, который прибыл в Киев в День Украинской Государственности, вручил Владимиру Зеленскому высшую государственную награду Литовской Республики – орден Витаутаса Великого с золотой цепью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ОП.

Детали

"Эта высшая литовская государственная награда символизирует историческое единство наших народов, совместную борьбу и победы", – отметил президент Литвы.

Науседа рассказал, как в одном из разговоров с ним Владимир Зеленский сказал, что никогда не думал, что будет "военным президентом".

"Возможно, никто из нас не надеется быть президентом во время войны, кроме тех, кто сам планирует войну. Но сегодня весь мир восторгается борьбой президента Зеленского и каждого украинца, которые борются за свою семью, свой дом, свою родину. Такую сильную нацию никогда не одолеть!" – сказал лидер Литвы.

Науседа подчеркнул, что сегодня рассказы о подвигах украинского народа распространяются по миру. Он поблагодарил украинцев за то, что они так решительно отстаивают свою независимость и подают яркий пример всем остальным. По его словам, когда 40-я отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта мужественно идет в бой, литовцы гордятся этим как достижениями своих родственников.

Владимир Зеленский поблагодарил литовского коллегу и весь народ Литвы за важную героическую поддержку Украины.

"Это не было для наших государств политикой – это отражает одинаково сильное свободолюбие наших народов. Народов, которые шли и идут вместе европейской историей", – сказал он.

Напомним

Сегодня Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде анонсировал создание в Украине Колледжа Европы.

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