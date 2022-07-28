Президент Литви оголосив новий пакет військової допомоги Україні: що в нього входить

Цитата

“Ми надавали військову допомогу і на початку війни, і так само, надаємо її зараз. І сьогодні я приїхав не з пустими руками. Сьогодні – це новий пакет, куди входить амуніція та 10 бронемашин. Ми скоро покажемо антидрони, які виготовляються в Литві. Ми знаємо, що вони вам дуже потрібні”, – заявив Науседа.

Деталі

Науседа також акцентував на тому, що Литва ніколи не перестане допомагати Україні, а розв'язана росією війна не стане для Литви буденною річчю.

"Ми не дозволимо іншим забути про війну і стомитися як на Заході, так і на Сході", - констатував Президент Литви.

Доповнення

Сьогодні до Києва прибув Президент Литви Гітанас Науседа. Він виступив у Верховній Раді та провів зустріч з Володимиром Зеленським.

Голова Литовської держави вручив Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду Литовської Республіки – орден Вітаутаса Великого із золотим ланцюгом.