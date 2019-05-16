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Президент Латвии: на всех площадках призываем Россию отвести свои войска из Украины

Президент Латвии: на всех площадках призываем Россию отвести свои войска из Украины

Киев  •  УНН

 • 9031 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с Президентом Латвии Раймондсом Вейонисом в Риге обсудила широкий круг вопросов, в частности углубление торгово-экономического сотрудничества, внутриполитическую ситуацию в Украине, сотрудничество в рамках НАТО и ЕС. Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины, передает УНН.

Так, сообщается, что вице-премьер поблагодарила президента Латвии за личный вклад в развитие украинского-латвийских отношений и желание оказать практическую помощь и политическую поддержку Украины на международной арене.

В свою очередь Вейонис отметил, что Латвия будет продолжать поддерживать Украину в различных международных форматах, ведь суверенитет и территориальная целостность Украины являются незыблемыми, а агрессивные действия России являются грубым нарушением международного права.

"На всех возможных международных площадках мы призываем Россию отвести свои войска из Украины. Однако до сих пор агрессия продолжается. Для изменения этой ситуации международное сообщество должно действовать слаженно и жестче. Надеюсь, что в ближайшее время нам удастся решить этот конфликт", - подчеркнул Президент Латвии.

Продолжая тему, вице-премьер-министр добавила, что Украина высоко ценит быструю реакцию Латвии касательно агрессии России в Азовском море и незаконной российской "паспортизации" на временно оккупированных территориях украинского Донбасса.

"Россия продолжает тестировать на прочность международное право и реакцию цивилизованного мира, используя новые и новые гибридные атаки. Поэтому мы должны действовать более решительно", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что Латвия подтверждает свою неизменную позицию относительно того, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и продолжит поддерживать территориальную целостность Украины.

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