Президент Латвії: на всіх майданчиках закликаємо Росію забрати свої війська з України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з Президентом Латвії Раймондсом Вейонісом у Ризі обговорила широке коло питань, зокрема поглиблення торговельно-економічної співпраці, внутрішньополітичну ситуацію в Україні, співпрацю у рамках НАТО та ЄС. Про це повідомляє прес-служба уряду України, передає УНН.
Так, повідомляється, що віце-прем’єр подякувала Президенту Латвії за особистий внесок у розвиток українсько-латвійських відносин та за бажання надати практичну допомогу та політичну підтримку Україні на міжнародній арені.
В свою чергу Вейоніс зазначив, що Латвія продовжуватиме підтримувати Україну в різних міжнародних форматах, адже суверенітет і територіальна цілісність України є непорушними, а агресивні дії Росії є грубим порушенням міжнародного права.
"На всіх можливих міжнародних майданчиках ми закликаємо Росію забрати свої війська з України. Однак ще й досі агресія триває. Для зміни цієї ситуації міжнародна спільнота повинна діяти злагоджено та жорсткіше. Сподіваюся, що найближчим часом нам вдасться вирішити цей конфлікт", – підкреслив Президент Латвії.
Продовжуючи тему, Віце-прем’єр-міністр додала, що Україна високо цінує швидку реакцію Латвії щодо агресії Росії в Азовському морі та незаконної російської "паспортизації" на тимчасово окупованих територіях українського Донбасу.
"Росія продовжує тестувати на міцність міжнародне право та реакцію цивілізованого світу, використовуючи нові і нові гібридні атаки. Відтак маємо діяти більш рішуче", – зазначила Климпуш-Цинцадзе.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічс заявив, що Латвія підтверджує свою незмінну позицію щодо того, що Крим є невід'ємною частиною України, і продовжить підтримувати територіальну цілісність України.