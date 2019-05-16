Президент Латвії: на всіх майданчиках закликаємо Росію забрати свої війська з України

КИЇВ. 16 травня. УНН. Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з Президентом Латвії Раймондсом Вейонісом у Ризі обговорила широке коло питань, зокрема поглиблення торговельно-економічної співпраці, внутрішньополітичну ситуацію в Україні, співпрацю у рамках НАТО та ЄС. Про це повідомляє прес-служба уряду України, передає УНН.