Президент: ключевым направлением развития Украины станет борьба с бедностью
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В условиях, когда 5% ВВП государство тратит на безопасность, ключевыми направлениями развития должны стать борьба с бедностью и защита работающего человека. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время официального представления новоназначенного главы Киевской областной государственной администрации Александра Горгана, передает корреспондент УНН.
"Последнее предложение, которое было сделано после тщательных консультаций с Премьер-министром с одобрения и поддержки парламентских фракций, было принято решение о поднятии минимальной заработной платы с 1450 грн до 3200 грн. Я уверен в том, что будет увеличен местный бюджет на 7,7 млрд грн и также будет увеличение поступления в Пенсионный фонд. И после первого повышения 1 декабря на 10% накопления ПФУ дадут возможность ускорить проведение пенсионной реформы. Это яркое подтверждение того, что в условиях, когда 5% ВВП государство тратит на безопасность, ключевыми направлениями развития должны стать борьба с бедностью и защита работающего человека", - сказал Президент.