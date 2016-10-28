Президент: ключевым направлением развития Украины станет борьба с бедностью

"Последнее предложение, которое было сделано после тщательных консультаций с Премьер-министром с одобрения и поддержки парламентских фракций, было принято решение о поднятии минимальной заработной платы с 1450 грн до 3200 грн. Я уверен в том, что будет увеличен местный бюджет на 7,7 млрд грн и также будет увеличение поступления в Пенсионный фонд. И после первого повышения 1 декабря на 10% накопления ПФУ дадут возможность ускорить проведение пенсионной реформы. Это яркое подтверждение того, что в условиях, когда 5% ВВП государство тратит на безопасность, ключевыми направлениями развития должны стать борьба с бедностью и защита работающего человека", - сказал Президент.