Президент: ключовим напрямком розвитку України має стати боротьба з бідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В умовах, коли 5% ВВП держава витрачає на безпеку, ключовими напрямками розвитку мають стати боротьба з бідністю і захист працюючої людини. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час офіційного представлення новопризначеного голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Горгана, передає кореспондент УНН.
"Остання пропозиція, яка була зроблена після ретельних консультації з Прем’єр-міністром за схвалення і підтримки парламентських фракцій, було прийнято рішення про підняття мінімальної заробітної плати з 1450 грн до 3200 грн. Я впевнений в тому, що буде збільшений місцевий бюджет на 7,7 млрд грн і також буде збільшення надходження до Пенсійного фонду. І після першого підвищення 1 грудня на 10% накопичення ПФУ дадуть можливість прискорити проведення пенсійної реформи. Це яскраве підтвердження того, що в умовах, коли 5% ВВП держава витрачає на безпеку, ключовими напрямками розвитку мають стати боротьба з бідністю і захист працюючої людини", - сказав Президент.