Президент Киргизстана отправил правительство в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Киргизстана Сооронбай Жээнбеков в четверг подписал указ “Об отставке Правительства Кыргызской Республики”. Об этом говорится на сайте президента, передает УНН.
“Президент в связи с выражением Жогорку Кенешем Кыргызской Республики недоверия Правительству Кыргызской Республики, руководствуясь ч.6 ст.85 Конституции Кыргызской Республики, п.5 ч.1 ст.13 конституционного Закона Кыргызской Республики „О Правительстве Кыргызской Республики“, отправил Правительство Кыргызской Республики в отставку”, — сказано в сообщении.
Согласно указу, лица, занимавшие должности премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, продолжат исполнение своих обязанностей до формирования нового состава правительства.
Указ вступает в силу с момента подписания.
Как сообщал УНН, в Киргизстане возбудили дело в отношении экс-кандидата в президенты.