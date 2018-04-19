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Президент Киргизстана отправил правительство в отставку

Киев • УНН

 • 7764 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Киргизстана Сооронбай Жээнбеков в четверг подписал указ “Об отставке Правительства Кыргызской Республики”. Об этом говорится на сайте президента, передает УНН.

Президент Киргизстана отправил правительство в отставку

“Президент в связи с выражением Жогорку Кенешем Кыргызской Республики недоверия Правительству Кыргызской Республики, руководствуясь ч.6 ст.85 Конституции Кыргызской Республики, п.5 ч.1 ст.13 конституционного Закона Кыргызской Республики „О Правительстве Кыргызской Республики“, отправил Правительство Кыргызской Республики в отставку”, — сказано в сообщении.

Согласно указу, лица, занимавшие должности премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, продолжат исполнение своих обязанностей до формирования нового состава правительства.

Указ вступает в силу с момента подписания.

Как сообщал УНН, в Киргизстане возбудили дело в отношении экс-кандидата в президенты.

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