Президент Киргизстану відправив уряд у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков в четвер підписав указ "Про відставку уряду Киргизької Республіки". Про це йдеться на сайті президента, передає УНН.
"Президент у зв'язку з висловленням Жогорку Кенешем Киргизької Республіки недовіри уряду Киргизької Республіки, керуючись ч.6 ст.85 Конституції Киргизької Республіки, п.5 ч.1 ст.13 конституційного Закону Киргизької Республіки "Про Уряд Киргизької Республіки", відправив Уряд Киргизької Республіки у відставку", - сказано в повідомленні.
Згідно з указом, особи, що займали посади прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, членів уряду, продовжать виконання своїх обов'язків до формування нового складу уряду.
Указ вступає в силу з моменту підписання.
Як повідомляв УНН, в Киргизстані порушили справу стосовно екс-кандидата в президенти.