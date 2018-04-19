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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Президент Киргизстану відправив уряд у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков в четвер підписав указ "Про відставку уряду Киргизької Республіки". Про це йдеться на сайті президента, передає УНН.

Президент Киргизстану відправив уряд у відставку

"Президент у зв'язку з висловленням Жогорку Кенешем Киргизької Республіки недовіри уряду Киргизької Республіки, керуючись ч.6 ст.85 Конституції Киргизької Республіки, п.5 ч.1 ст.13 конституційного Закону Киргизької Республіки "Про Уряд Киргизької Республіки", відправив Уряд Киргизької Республіки у відставку", - сказано в повідомленні.

Згідно з указом, особи, що займали посади прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, членів уряду, продовжать виконання своїх обов'язків до формування нового складу уряду.

Указ вступає в силу з моменту підписання.

Як повідомляв УНН, в Киргизстані порушили справу стосовно екс-кандидата в президенти.

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