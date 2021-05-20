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Президент Ирана заявил, что страны Запада согласились отменить основные санкции

Киев • УНН

 • 21078 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Представители Запада на переговорах в Вене согласились отменить основные санкции против Ирана. Об этом заявил в четверг президент Ирана Хасан Роухани. Он прокомментировал ход переговоров в Вене по иранской ядерной программе, пишет УНН со ссылкой на агентство Fars.

Президент Ирана заявил, что страны Запада согласились отменить основные санкции

Детали

“Достигнута договоренность по основным пунктам соглашения, — цитирует президента агентство Fars. — Представители Запада согласились отменить главные санкции — по нефти, продукции нефтехимии, перевозкам и страхованию, а также по Центральному банку Ирана. Теперь дискуссии идут по некоторым незначительным моментам”.

Накануне президент Ирана сказал, что переговоры в Вене завершатся победой Ирана.

Контекст

19 мая в Вене завершилось заседание делегации Совместной комиссии Ирана и международной “пятерки” (Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция) по вопросу полного восстановления реализации Совместного всеобъемлющего план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил хороший прогресс по итогам последних двух недель переговоров.

В Вене с начала апреля проходят заседания Совместной комиссии Ирана и международной “пятерки” (Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция), а также ведется работа на уровне экспертов в составе трех рабочих групп для решения практических вопросов с целью возобновления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий: снятия санкций Вашингтона с Тегерана (и будущего возвращения США в сделку) и выполнения ядерных обязательств Ирана.

Представители стран — участниц соглашения проводят консультации и с делегацией США. Прямых переговоров американских эмиссаров с представителями Ирана в Вене не ведется. Участники переговоров отмечают устойчивый прогресс в работе. Эксперты также продолжают работу над текстом будущей договоренности. Все делегации настроены на то, чтобы приложить усилия для завершения переговоров к концу мая.

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