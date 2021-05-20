Президент Ірану заявив, що країни Заходу погодилися скасувати основні санкції

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 19143 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 65180 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 149894 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 184876 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 166111 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 162598 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 111752 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88603 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 216465 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89675 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.7м/с
71%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 41162 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 53909 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 62954 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 79736 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 17848 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 183799 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 216501 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 307345 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 471457 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 454855 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 18260 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 42649 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 47424 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 47374 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 47858 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Президент Ірану заявив, що країни Заходу погодилися скасувати основні санкції

Київ • УНН

 • 21078 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Представники Заходу на переговорах у Відні погодилися скасувати основні санкції проти Ірану. Про це заявив у четвер президент Ірану Хасан Роухані. Він прокоментував хід переговорів у Відні за іранською ядерною програмою, пише УНН з посиланням на агентство Fars.

Президент Ірану заявив, що країни Заходу погодилися скасувати основні санкції

Деталі

“Досягнуті домовленості за основними пунктами угоди, — цитує президента агентство Fars. — Представники Заходу погодилися скасувати головні санкції — по нафті, продукції нафтохімії, перевезенням і страхуванню, а також по Центральному банку Ірану. Тепер дискусії йдуть за деякими незначними моментами”.

Напередодні президент Ірану сказав, що переговори у Відні завершаться перемогою Ірану.

Контекст

19 травня в Відні завершилося засідання делегації Спільної комісії Ірану і міжнародної “п’ятірки” (Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія і Франція) з питання повного відновлення реалізації Спільної всеосяжного план дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми. Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зазначив хороший прогрес за підсумками останніх двох тижнів переговорів.

У Відні з початку квітня проходять засідання Спільної комісії Ірану і міжнародної “п’ятірки” (Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія і Франція), а також ведеться робота на рівні експертів у складі трьох робочих груп для вирішення практичних питань з метою відновлення реалізації Спільного всеосяжного плану дій: зняття санкцій Вашингтона з Тегерана (і майбутнього повернення США в угоду) і виконання ядерних зобов’язань Ірану.

Представники країн — учасниць угоди проводять консультації і з делегацією США. Прямих переговорів американських емісарів з представниками Ірану у Відні не ведеться. Учасники переговорів зазначають стійкий прогрес в роботі. Експерти також продовжують роботу над текстом майбутньої домовленості. Всі делегації налаштовані на те, щоб докласти зусиль для завершення переговорів до кінця травня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94