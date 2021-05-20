Президент Ірану заявив, що країни Заходу погодилися скасувати основні санкції

Деталі

“Досягнуті домовленості за основними пунктами угоди, — цитує президента агентство Fars. — Представники Заходу погодилися скасувати головні санкції — по нафті, продукції нафтохімії, перевезенням і страхуванню, а також по Центральному банку Ірану. Тепер дискусії йдуть за деякими незначними моментами”.

Напередодні президент Ірану сказав, що переговори у Відні завершаться перемогою Ірану.

Контекст

19 травня в Відні завершилося засідання делегації Спільної комісії Ірану і міжнародної “п’ятірки” (Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія і Франція) з питання повного відновлення реалізації Спільної всеосяжного план дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми. Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зазначив хороший прогрес за підсумками останніх двох тижнів переговорів.

У Відні з початку квітня проходять засідання Спільної комісії Ірану і міжнародної “п’ятірки” (Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія і Франція), а також ведеться робота на рівні експертів у складі трьох робочих груп для вирішення практичних питань з метою відновлення реалізації Спільного всеосяжного плану дій: зняття санкцій Вашингтона з Тегерана (і майбутнього повернення США в угоду) і виконання ядерних зобов’язань Ірану.

Представники країн — учасниць угоди проводять консультації і з делегацією США. Прямих переговорів американських емісарів з представниками Ірану у Відні не ведеться. Учасники переговорів зазначають стійкий прогрес в роботі. Експерти також продовжують роботу над текстом майбутньої домовленості. Всі делегації налаштовані на те, щоб докласти зусиль для завершення переговорів до кінця травня.