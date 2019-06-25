Президент Ирана назвал Белый дом умственно отсталым
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Президент Ирана Хасан Роухани считает, что санкции Вашингтона против Тегерана — это акт отчаяния со стороны США. Об этом он заявил в прямом эфире местного государственного телеканала, передает Reuters, информирует УНН.
“Действия Белого дома означают, что он умственно отсталый. Стратегическая терпеливость Ирана не означает, что мы боимся”, — заключил Роухани.
Введенные против верховного лидера Ирана Али Хаменеи американские санкции ни к чему не приведут, отметил он, поскольку у него не было активов за границей. Новые ограничения со стороны США Роухани назвал отчаянием этой страны.
Иранский президент также обратил внимание на заявления, которые неоднократно звучали из уст высокопоставленных американских чиновников, о желании США наладить отношения с Ираном. По словам, Роухани, это ложь.
В своем недавнем интервью американскому изданию The Hill президент Дональд Трамп говорил, что может нанести удар по Ирану без разрешения конгресса, однако все равно, перед тем как принять такое решение, посоветуется с законодателями, поскольку “там есть умные люди, у которых можно узнать что-то нужное”.
Как сообщал УНН, ВС Ирана заявили, что “могут повторить” атаку на американские беспилотники и в дальнейшем.