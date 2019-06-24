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ЗС Ірану заявили, що "можуть повторити" атаку на американські безпілотники і надалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Збройні сили Ірану здатні і готові збивати американські безпілотники, якщо вони будуть порушувати кордони країни. Про це заявив у понеділок командувач ВМС країни контр-адмірал Хосейн Ханзаде, зазначає УНН з посиланням на агентство Tasnim.

ЗС Ірану заявили, що "можуть повторити" атаку на американські безпілотники і надалі

“(Всі) бачили збитий безпілотник, і ми хочемо сказати, що це наша нищівна відповідь, яку ми можемо ще не раз повторити. Наші вороги це розуміють”, — наводить його слова агентство Tasnim. За його словами, безпілотник “був найбільш сучасним і складним літальним апаратом противника, але був направлений в заборонену зону, тому був збитий”.

Іранські збройні сили збили 20 червня безпілотний розвідувальний літальний апарат ВМС США RQ-4. За версією Тегерана, літальний апарат знаходився в повітряному просторі Ірану, а його фрагменти впали в іранські територіальні води.

Сполучені Штати у відповідь, як стверджував 21 червня президент країни Дональд Трамп, підготували військову операцію, що передбачала нанесення точкових ударів по трьох об’єктах на території Ірану. Згідно викладеної американським лідером інформації, за 10 хвилин до початку цієї операції він віддав наказ не проводити її, вважаючи її непропорційною дій Тегерана.

Як повідомляв УНН, МЗС Ірану пообіцяло протистояти загрозам США.

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