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ВС Ирана заявили, что "могут повторить" атаку на американские беспилотники и в дальнейшем

Киев • УНН

 • 8130 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Вооруженные силы Ирана способны и готовы сбивать американские беспилотники, если они будут нарушать границы страны. Об этом заявил в понедельник командующий ВМС страны контр-адмирал Хосейн Ханзаде, отмечает УНН со ссылкой на агентство Tasnim.

ВС Ирана заявили, что "могут повторить" атаку на американские беспилотники и в дальнейшем

“(Все) видели сбитый беспилотник, и мы хотим сказать, что это наш сокрушительный ответ, который мы можем еще не раз повторить. Наши враги это понимают”, — приводит его слова агентство Tasnim. По его словам, беспилотник “был наиболее современным и сложным летательным аппаратом противника, но был направлен в запретную зону, поэтому был сбит”.

Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.

Соединенные Штаты в ответ, как утверждал 21 июня президент страны Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

Как сообщал УНН, МИД Ирана пообещало противостоять угрозам США.

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