МЗС Ірану пообіцяло протистояти загрозам США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Тегеран має намір протистояти будь-якій загрозі порушення територіальної цілісності з боку США. Про це заявив представник МЗС Ірану Аббас Мусаві, повідомляє Tasnim News, інформує УНН.
“Незалежно від того, які рішення вони (офіційні особи США) приймають, ми не допустимо порушення кордонів Ірану. Іран буде твердо протистояти будь-якій агресії або загрозу з боку Америки”, — зазначив він.
Напруженість між країнами загострилася в четвер, 20 червня, коли іранська ракета збила американський безпілотник Global Hawk.
За даними іранських військових, дрон був знищений після того, як увійшов в повітряний простір Ірану, у Вашингтоні це заперечують. У МЗС Ірану назвали брехнею слова про те, що він знаходився в нейтральному повітряному просторі, і заявили, що звернуться до ООН.
Як стало відомо раніше, ЗМІ дізналися про роль ведучого Fox News у відмові Трампа від удару по Ірану.