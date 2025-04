ЗМІ дізналися про роль ведучого Fox News у відмові Трампа від удару по Ірану

Саме він, за інформацією газети, в той час, коли радники з нацбезпеки закликали Трампа до військового удару, за декілька днів до того, як президент прийняв рішення, в особистій бесіді сказав політику: застосування сили у відповідь на провокації Тегерана було б божевільною реакцією, і якщо Трамп почне війну з Іраном, він може попрощатися зі своїми шансами на переобрання.

“Якою би значною не була ця порада, — пише газета, — подібний настрій, безсумнівно, посилив сумніви, які мучили Трампа і які він приховував”. Про те, що удар по Ірану може не увінчатися легкою перемогою, а перерости в повноцінну війну, президенту, за даними видання, говорив не тільки телеведучий, а й інші скептики.

За власним словами президента США, рішення відмовитися від удару він прийняв лише за десять хвилин до того, як він повинен був бути завданий. В цей час, зізнавався Трамп в своєму Twitter, він був “на взводі і завантажений”. Таке рішення він в результаті пояснив “непропорційністю” такої відповіді: в разі удару, за інформацією президента США, в Ірані загинули б 150 чоловік. Така реакція, відзначав політик, була б нерівнозначною збитому безпілотнику.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 червня 2019 р.

Нагадуємо, Іран отримав попередження про удар США.