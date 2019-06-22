ЗМІ дізналися про роль ведучого Fox News у відмові Трампа від удару по Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Перед тим, як прийняти остаточне рішення з приводу того, чи наносити американським силам удар по Ірану чи ні, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп слухав своїх наближених, в тому числі генералів, дипломатів, законодавців і радників. Серед цих голосів був також голос ведучого Fox News Такера Карлсона, повідомляє газета The New York Times без вказівки джерела інформації. Цього журналіста видання називає “улюбленим ведучим Трампа”, пише УНН.
Саме він, за інформацією газети, в той час, коли радники з нацбезпеки закликали Трампа до військового удару, за декілька днів до того, як президент прийняв рішення, в особистій бесіді сказав політику: застосування сили у відповідь на провокації Тегерана було б божевільною реакцією, і якщо Трамп почне війну з Іраном, він може попрощатися зі своїми шансами на переобрання.
“Якою би значною не була ця порада, — пише газета, — подібний настрій, безсумнівно, посилив сумніви, які мучили Трампа і які він приховував”. Про те, що удар по Ірану може не увінчатися легкою перемогою, а перерости в повноцінну війну, президенту, за даними видання, говорив не тільки телеведучий, а й інші скептики.
За власним словами президента США, рішення відмовитися від удару він прийняв лише за десять хвилин до того, як він повинен був бути завданий. В цей час, зізнавався Трамп в своєму Twitter, він був “на взводі і завантажений”. Таке рішення він в результаті пояснив “непропорційністю” такої відповіді: в разі удару, за інформацією президента США, в Ірані загинули б 150 чоловік. Така реакція, відзначав політик, була б нерівнозначною збитому безпілотнику.
....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 червня 2019 р.
Нагадуємо, Іран отримав попередження про удар США.