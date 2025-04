СМИ узнали о роли ведущего Fox News в отказе Трампа от удара по Ирану

Именно он, по информации газеты, в то время, когда советники по нацбезопасности призывали Трампа к военному удару, за несколько дней до того, как президент принял решение, в личной беседе сказал политику: применение силы в ответ на провокации Тегерана было бы сумасшедшей реакцией, и если Трамп начнет войну с Ираном, он может попрощаться со своими шансами на переизбрание.

“Каким бы значительным ни был этот совет, — пишет газета, — подобное настроение, несомненно, усилило сомнения, которые мучали Трампа и которые он скрывал”. О том, что удар по Ирану может не увенчаться легкой победой, а перерасти в полноценную войну, президенту, по данным издания, говорил не только телеведущий, но и другие скептики.

По собственному словам президента США, решение отказаться от удара он принял всего за десять минут до того, как он должен был быть нанесен. В это время, признавался Трамп в своем Twitter, он был “на взводе и загружен”. Такое решение он в итоге объяснил “непропорциональностью” такого ответа: в случае удара, по информации президента США, в Иране погибли бы 150 человек. Такая реакция, отмечал политик, была бы неравнозначной сбитому беспилотному.

.... On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not ....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 июня 2019

Напоминаем, Иран получил предупреждение об ударе США.