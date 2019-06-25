Президент Ірану назвав Білий дім розумово відсталим
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Президент Ірану Хасан Роухані вважає, що санкції Вашингтона проти Тегерана — це акт відчаю з боку США. Про це він заявив в прямому ефірі місцевого державного телеканалу, передає Reuters, інформує УНН.
“Дії Білого дому означають, що він розумово відсталий. Стратегічна терплячість Ірану не означає, що ми боїмося”, — уклав Роухані.
Введені проти верховного лідера Ірану Алі Хаменеї американські санкції ні до чого не приведуть, зазначив він, оскільки у нього не було активів за кордоном. Нові обмеження з боку США Роухані назвав відчаєм цієї країни.
Іранський президент також звернув увагу на заяви, які неодноразово звучали з вуст високопоставлених американських чиновників, про бажання США налагодити відносини з Іраном. За словами, Роухані, це брехня.
У своєму недавньому інтерв’ю американському виданню The Hill президент Дональд Трамп говорив, що може нанести удар по Ірану без дозволу конгресу, однак все одно, перед тим як прийняти таке рішення, порадиться з законодавцями, оскільки “там є розумні люди, у яких можна дізнатися щось потрібне”.
Як повідомляв УНН, ЗС Ірану заявили, що “можуть повторити” атаку на американські безпілотники і надалі.