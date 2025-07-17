Президент Ирана впервые признал, что страна не была готова к ударам Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые признал, что его страна имела провалы в сфере безопасности во время войны против Израиля. Он подчеркнул, что все пробелы должны быть проанализированы и исправлены, пишет УНН со ссылкой на DPA.

Пробелы в сфере безопасности, которые стали очевидными во время войны, должны быть проанализированы и исправлены – сказал Пезешкиан на заседании Кабинета министров в Тегеране, сообщает в четверг ежедневная газета «Иран».

Издание отмечает, что самокритика такого рода чрезвычайно редка в авторитарном Иране.

Во время 12-дневной войны против Израиля несколько высокопоставленных иранских военных командиров были убиты в своих частных резиденциях. Кроме военных и ядерных объектов от атак пострадали и менее важные цели. В частности фонд, отрицающий Холокост, в столице Тегеране.

Эксперты считают, что такие нападения были бы невозможны без информации от шпионов или перебежчиков.

Уже несколько недель распространяются слухи о широком сотрудничестве между некоторыми элементами иранского аппарата безопасности и израильской службой внешней разведки "Моссад". В этом же контексте нескольких человек уже арестовали за якобы шпионаж в пользу спецслужб Израиля.

Дополнение

Иран и США не смогли договориться о времени, дате и месте возобновления переговоров по ядерной программе Тегерана. Иран не вернется к переговорам без уверенности в их эффективности, требуя гарантий против будущих атак.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил ранение в ногу во время израильского авиаудара по заседанию Высшего совета национальной безопасности Ирана в середине июня. Это первый случай ранения действующего президента Исламской Республики от атак Израиля на территории Ирана.