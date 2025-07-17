Президент Ирана впервые признал, что страна не была готова к ударам Израиля

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Рада «обновила» Кабмин: кто куда «пересел»?
12:17 • 8364 просмотра
Рада «обновила» Кабмин: кто куда «пересел»?
12:10 • 17263 просмотра
Пойдет в СНБО? Должность для Умерова выберут в пятницу - источники
10:24 • 22978 просмотра
Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной по вопросам сотрудничества с США
08:49 • 54589 просмотра
Рада назначила Свириденко новым премьер-министром
17 июля, 04:00 • 298615 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ
16 июля, 18:08 • 158524 просмотра
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
16 июля, 17:16 • 161028 просмотра
Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский
Эксклюзив
16 июля, 14:51 • 117320 просмотра
"Это неадекватно": украинцы возмущены государственным финансированием депутата Кузьминых, подозреваемого во взяточничестве
16 июля, 13:16 • 310963 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются
16 июля, 12:12 • 71515 просмотра
Рада уволила Шмыгаля с поста премьер-министра
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
58%
745мм
Популярные новости
Сегодня Рада начнет "обновление" правительства. Кто получит должности?17 июля, 05:27 • 112258 просмотра
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе17 июля, 05:55 • 208040 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов07:35 • 73974 просмотра
Стрельба на полигоне в Черниговской области: курсант застрелил двух инструкторов, его задержали09:17 • 48506 просмотра
Свириденко прокомментировала процедуру назначения нового главы БЭБ09:33 • 18176 просмотра
публикации
Тупик: фармацевтический рынок уже пятый месяц ждет новых правил маркетинга12:17 • 13333 просмотра
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе17 июля, 05:55 • 208495 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ17 июля, 04:00 • 298647 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются16 июля, 13:16 • 310977 просмотра
День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления16 июля, 11:57 • 232778 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Юлия Свириденко
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Донецкая область
Одесса
Реклама
УНН Lite
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов07:35 • 74310 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 191166 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 209366 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 147695 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 157791 просмотра
Актуальное
Таймс
Беспилотный летательный аппарат
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Forbes
Серия Airbus A320

Президент Ирана впервые признал, что страна не была готова к ударам Израиля

Киев • УНН

 • 1374 просмотра

Президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые признал провалы в сфере безопасности во время войны против Израиля, подчеркнув необходимость их анализа и исправления. Это признание является редким для авторитарного Ирана, где во время конфликта были убиты военные и атакованы объекты.

Президент Ирана впервые признал, что страна не была готова к ударам Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые признал, что его страна имела провалы в сфере безопасности во время войны против Израиля. Он подчеркнул, что все пробелы должны быть проанализированы и исправлены, пишет УНН со ссылкой на DPA.

Пробелы в сфере безопасности, которые стали очевидными во время войны, должны быть проанализированы и исправлены 

– сказал Пезешкиан на заседании Кабинета министров в Тегеране, сообщает в четверг ежедневная газета «Иран».

Издание отмечает, что самокритика такого рода чрезвычайно редка в авторитарном Иране.

Во время 12-дневной войны против Израиля несколько высокопоставленных иранских военных командиров были убиты в своих частных резиденциях. Кроме военных и ядерных объектов от атак пострадали и менее важные цели. В частности фонд, отрицающий Холокост, в столице Тегеране.

Эксперты считают, что такие нападения были бы невозможны без информации от шпионов или перебежчиков.

Уже несколько недель распространяются слухи о широком сотрудничестве между некоторыми элементами иранского аппарата безопасности и израильской службой внешней разведки "Моссад". В этом же контексте нескольких человек уже арестовали за якобы шпионаж в пользу спецслужб Израиля.

Дополнение

Иран и США не смогли договориться о времени, дате и месте возобновления переговоров по ядерной программе Тегерана. Иран не вернется к переговорам без уверенности в их эффективности, требуя гарантий против будущих атак.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил ранение в ногу во время израильского авиаудара по заседанию Высшего совета национальной безопасности Ирана в середине июня. Это первый случай ранения действующего президента Исламской Республики от атак Израиля на территории Ирана.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Масуд Пезешкиан
Израиль
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9