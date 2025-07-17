Президент Ірану вперше визнав, що країна не була готова до ударів Ізраїлю

Президент Ірану Масуд Пезешкіан вперше визнав, що його країна мала провали у сфері безпеки під час війни проти Ізраїлю. Він підкреслив, що всі прогалини мають бути проаналізовані і виправлені, пише УНН з посиланням на DPA.

Прогалини у сфері безпеки, які стали очевидними під час війни, мають бути проаналізовані та виправлені – сказав Пезешкіан на засіданні Кабінету міністрів у Тегерані, повідомляє у четвер щоденна газета «Iran».

Видання зазначає, що самокритика такого роду надзвичайно рідкісна в авторитарному Ірані.

Під час 12-денної війни проти Ізраїлю кілька високопоставлених іранських військових командирів були вбиті у своїх приватних резиденціях. Окрім військових та ядерних об'єктів від атак постраждали і менш важливі цілі. Зокрема фонд, що заперечує Голокост, у столиці Тегерані.

Експерти вважають, що такі напади були б неможливими без інформації від шпигунів або перебізчиків.

Вже кілька тижнів поширюються чутки про широку співпрацю між деякими елементами іранського апарату безпеки та ізраїльською службою зовнішньої розвідки "Моссад". У цьому ж контексті кількох людей вже заарештували за нібито шпигунство на користь спецслужб Ізраїлю.

Доповнення

Іран і США не змогли домовитися про час, дату та місце відновлення переговорів щодо ядерної програми Тегерана. Іран не повернеться до переговорів без впевненості в їх ефективності, вимагаючи гарантій проти майбутніх атак.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан отримав поранення в ногу під час ізраїльського авіаудару по засіданню Вищої ради національної безпеки Ірану в середині червня. Це перший випадок поранення чинного президента Ісламської Республіки від атак Ізраїлю на території Ірану.