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Президент Ірану вперше визнав, що країна не була готова до ударів Ізраїлю

Київ • УНН

 • 2066 перегляди

Президент Ірану Масуд Пезешкіан вперше визнав провали у сфері безпеки під час війни проти Ізраїлю, наголосивши на необхідності їх аналізу та виправлення. Це визнання є рідкісним для авторитарного Ірану, де під час конфлікту були вбиті військові та атаковані об'єкти.

Президент Ірану вперше визнав, що країна не була готова до ударів Ізраїлю

Президент Ірану Масуд Пезешкіан вперше визнав, що його країна мала провали у сфері безпеки під час війни проти Ізраїлю. Він підкреслив, що всі прогалини мають бути проаналізовані і виправлені, пише УНН з посиланням на DPA.

Прогалини у сфері безпеки, які стали очевидними під час війни, мають бути проаналізовані та виправлені 

– сказав Пезешкіан на засіданні Кабінету міністрів у Тегерані, повідомляє у четвер щоденна газета «Iran».

Видання зазначає, що самокритика такого роду надзвичайно рідкісна в авторитарному Ірані.

Під час 12-денної війни проти Ізраїлю кілька високопоставлених іранських військових командирів були вбиті у своїх приватних резиденціях. Окрім військових та ядерних об'єктів від атак постраждали і менш важливі цілі. Зокрема фонд, що заперечує Голокост, у столиці Тегерані.

Експерти вважають, що такі напади були б неможливими без інформації від шпигунів або перебізчиків.

Вже кілька тижнів поширюються чутки про широку співпрацю між деякими елементами іранського апарату безпеки та ізраїльською службою зовнішньої розвідки "Моссад". У цьому ж контексті кількох людей вже заарештували за нібито шпигунство на користь спецслужб Ізраїлю.

Доповнення

Іран і США не змогли домовитися про час, дату та місце відновлення переговорів щодо ядерної програми Тегерана. Іран не повернеться до переговорів без впевненості в їх ефективності, вимагаючи гарантій проти майбутніх атак.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан отримав поранення в ногу під час ізраїльського авіаудару по засіданню Вищої ради національної безпеки Ірану в середині червня. Це перший випадок поранення чинного президента Ісламської Республіки від атак Ізраїлю на території Ірану.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Масуд Пезешкіян
Ізраїль
Тегеран
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Іран
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