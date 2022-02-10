Президент Гвинеи-Бисау: за неудачный переворот были осуждены наркоторговцы

Детали

Бывший адмирал военно-морского флота Бубо На Чуто и его помощники Чами Яла и Папис Джеме были арестованы в 2013 году во время громкого дела о наркотиках США на роскошной яхте у побережья Западной Африки за сговор с доставкой кокаина в Соединенные Штаты.

Эти трое признали себя виновными в сговоре в американском суде и позже были освобождены после отбытия наказания. Теперь совершили обстрел в Африке.

Предистория

Ембало возглавлял заседание кабинета 1 февраля, когда вооруженные люди штурмовали комплекс, по его словам, хорошо профинансированое и тщательно спланированное покушение. Одиннадцать человек погибли, в основном среди представителей правительственной службы безопасности.

Он сказал журналистам, что видел Ялу и Джеме в правительственном дворце во время попытки переворота и что На Чуто не присутствовал, но также стоял за заговором.

Цитата

"Во время переворота я видел их. Я видел их глазами. Они хотели совершить переворот и убить меня, премьер-министра и все правительство. Когда в правительственном дворце раздавались выстрелы, Бубо был в штабе морской пехоты. И я слышал, как нападавшие сказали, что мы позовем его, чтобы прислать нам подкрепление", - сказал Эмбало.

Он также сказал, что среди причастных были те самые люди, которые убили бывшего президента Жоау Бернарду Виейру в 2009 году. Были также привлечены повстанцы из региона Казамансе в Сенегале, сказал Эмбало.

Гвинея-Бисау пережила около 10 переворотов с момента обретения независимости от Португалии в 1974 году.

Как ранее сообщал УНН, попытка у Гвинея-Бисау государственного переворота была направленная на убийство президента и всех министров.