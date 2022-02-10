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Президент Гвинеи-Бисау: за неудачный переворот были осуждены наркоторговцы

Президент Гвинеи-Бисау: за неудачный переворот были осуждены наркоторговцы

Киев • УНН

 • 17132 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что за попыткой государственного переворота на прошлой неделе стояли три человека, которые ранее арестованы властями США за торговлю наркотиками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Бывший адмирал военно-морского флота Бубо На Чуто и его помощники Чами Яла и Папис Джеме были арестованы в 2013 году во время громкого дела о наркотиках США на роскошной яхте у побережья Западной Африки за сговор с доставкой кокаина в Соединенные Штаты.

Эти трое признали себя виновными в сговоре в американском суде и позже были освобождены после отбытия наказания. Теперь совершили обстрел в Африке.

Предистория

Ембало возглавлял заседание кабинета 1 февраля, когда вооруженные люди штурмовали комплекс, по его словам, хорошо профинансированое и тщательно спланированное покушение. Одиннадцать человек погибли, в основном среди представителей правительственной службы безопасности.

Он сказал журналистам, что видел Ялу и Джеме в правительственном дворце во время попытки переворота и что На Чуто не присутствовал, но также стоял за заговором.

Цитата

"Во время переворота я видел их. Я видел их глазами. Они хотели совершить переворот и убить меня, премьер-министра и все правительство. Когда в правительственном дворце раздавались выстрелы, Бубо был в штабе морской пехоты. И я слышал, как нападавшие сказали, что мы позовем его, чтобы прислать нам подкрепление", - сказал Эмбало.

Он также сказал, что среди причастных были те самые люди, которые убили бывшего президента Жоау Бернарду Виейру в 2009 году. Были также привлечены повстанцы из региона Казамансе в Сенегале, сказал Эмбало.

Гвинея-Бисау пережила около 10 переворотов с момента обретения независимости от Португалии в 1974 году.

Как ранее сообщал УНН, попытка у Гвинея-Бисау государственного переворота была направленная на убийство президента и всех министров.

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