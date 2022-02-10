Президент Гвінеї-Бісау: за невдалий переворот були засуджені наркоторговці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Президент Гвінеї-Бісау Умаро Сіссоко Ембало заявив, що за спробою державного перевороту минулого тижня стояли три людини, які раніше заарештовані владою США за торгівлю наркотиками. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Колишній адмірал військово-морського флоту Бубо На Чуто та його помічники Чамі Яла та Папіс Джеме були заарештовані в 2013 році під час гучної справи про наркотики США на розкішній яхті біля узбережжя Західної Африки за змову з доставкою кокаїну до Сполучених Штатів.
Ці троє визнали себе винними в змові в американському суді і пізніше були звільнені після відбуття покарання. Тепер здійснили обстріл в Африці.
Передісторія
Ембало очолював засідання кабінету 1 лютого, коли озброєні люди штурмували комплекс, за його словами, добре профінансований і ретельно спланований замах. Одинадцять людей загинули, в основному серед представників урядової служби безпеки.
Він сказав журналістам, що бачив Ялу і Джеме в урядовому палаці під час спроби перевороту і що На Чуто не був присутній, але також стояв за змовою.
Цитата
"Під час перевороту я бачив їх. Я бачив їх очима. Вони хотіли зробити переворот і вбити мене, прем'єр-міністра і весь уряд. Коли в урядовому палаці лунали постріли, Бубо був у штабі морської піхоти... і я чув, як нападники сказали, що ми покличемо його, щоб надіслати нам підкріплення", - сказав Ембало.
Він також сказав, що серед причетних були ті самі люди, які вбили колишнього президента Жоау Бернарду Віейру в 2009 році. Були також залучені повстанці з регіону Казамансе в Сенегалі, сказав Ембало.
Гвінея-Бісау пережила близько 10 переворотів з моменту здобуття незалежності від Португалії в 1974 році.
Як раніше повідомляв УНН, спроба у Гвінея-Бісау державного перевороту була спрямована на вбивство президента та усіх міністрів.