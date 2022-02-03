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Гвінея-Бісау: спроба державного перевороту була спрямована на вбивство президента та усіх міністрів

Гвінея-Бісау: спроба державного перевороту була спрямована на вбивство президента та усіх міністрів

Київ • УНН

 • 19496 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Нападники в ході невдалої спроби державного перевороту в Гвінеї-Бісау цього тижня мали намір убити президента, що було частиною ретельно спланованої змови, заявив уряд. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.

Деталі

В уряді не повідомили, хто, на їхню думку, стояв за спробою повалення у вівторок, хоча президент Умаро Сіссоко Ембало раніше припустив, що це може бути пов'язано з міжнародною торгівлею наркотиками.

У заяві уряду, опублікованій пізно ввечері в середу, йдеться, що внаслідок нападу загинули 11 людей, у тому числі семеро співробітників сил безпеки, які врятували Ембало та його прем'єр-міністра від смерті.

Повідомляючи про нові подробиці подій, зазначається, що невідомі озброєні люди в цивільному увірвалися на засідання Ради міністрів у вівторок, застигши учасників зненацька.

"За способом дій агресорів чітко видно, що метою збройного нападу було вбивство всіх представників влади, які перебували у залі Ради міністрів, - йдеться у повідомленні. - Надійність використовуваних засобів та боєприпасів свідчить про те, що це було ретельно сплановано з опорою на фінансування з боку секторів із фінансовими можливостями для мобілізації такої кількості матеріалів, логістики та людських ресурсів".

Одного з нападників - співробітника підрозділу військової поліції - і трьох мирних жителів, а також семеро співробітників служби безпеки було вбито. Влада все ще шукає тих, хто стоїть за змовою.

Раніше Ембало заявляв, що не вірить у причетність армії до спроб державного перевороту.

Доповнення

Це був 10-й переворот в історії Гвінеї-Бісау з моменту здобуття нею незалежності від Португалії в 1974 році, і останній у серії таких акцій у Західній Африці за останні 18 місяців, включаючи дві в Малі, одну в Гвінеї та одну в Буркіна-Фасо минулого тижня.

Гвінея-Бісау, країні з населенням близько 2 мільйонів людей, де лише один президент успішно завершив свій термін повноважень.

Країна відома як великий транзитний пункт для латиноамериканського кокаїну, що прямує до Європи.

У четвер в Аккрі пройшов саміт Економічного співтовариства західноафриканських держав (ЕКОВАС), присвячений недавньому перевороту в Буркіна-Фасо.

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