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Гвинея-Бисау: попытка государственного переворота была направлена на убийство президента и всех министров

Гвинея-Бисау: попытка государственного переворота была направлена на убийство президента и всех министров

Киев • УНН

 • 19494 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Нападавшие в ходе неудачной попытки государственного переворота в Гвинее-Бисау на этой неделе намеревались убить президента, что было частью тщательно спланированного заговора, заявило правительство. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.

Детали

В правительстве не сообщили, кто, по их мнению, стоял за попыткой свержения во вторник, хотя президент Умаро Сиссоко Эмбало ранее предположил, что это может быть связано с международной торговлей наркотиками.

В заявлении правительства, опубликованном поздно вечером в среду, говорится, что в результате нападения погибли 11 человек, в том числе семеро сотрудников сил безопасности, спасших Эмбало и его премьер-министра от смерти.

Сообщая о новых подробностях событий, отмечается, что неизвестные вооруженные люди в штатском ворвались на заседание Совета министров во вторник, застигнув участников врасплох.

"За способом действий агрессоров четко видно, что целью вооруженного нападения было убийство всех представителей власти, которые находились в зале Совета министров, - говорится в сообщении. - Надежность используемых средств и боеприпасов свидетельствует о том, что это было тщательно спланировано с опорой на финансирование со стороны секторов с финансовыми возможностями для мобилизации такого количества материалов, логистики и человеческих ресурсов".

Одного из нападавших - сотрудника подразделения военной полиции - и трое мирных жителей, а также семеро сотрудников службы безопасности были убиты. Власти все еще ищут тех, кто стоит за заговором.

Ранее Эмбало заявлял, что не верит в причастность армии к попыткам государственного переворота.

Дополнение

Это был 10-й переворот в истории Гвинеи-Бисау с момента обретения ею независимости от Португалии в 1974 году, и последний в серии таких акций в Западной Африке за последние 18 месяцев, включая две в Мали, одну в Гвинее и одну в Буркина-Фасо на прошлой неделе.

Гвинея-Бисау, стране с населением около 2 миллионов людей, где лишь один президент успешно завершил свой срок полномочий.

Страна известна как крупный транзитный пункт для латиноамериканского кокаина, направляющегося в Европу.

В четверг в Аккре прошел саммит экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), посвященный недавнему перевороту в Буркина-Фасо.

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