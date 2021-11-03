Президент Грузии заявила, что Саакашвили является "особым узником", но не будет помилован
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в среду, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в заключении голодая, не может быть помилован, а его состояние здоровья не должно вызывать политических потрясений. Об этом пишет УНН со ссылкой на Новости-Грузия.
Детали
Зурабишвили сказала, что Саакашвили вернулся, чтобы "дестабилизировать политику Грузии".
"Моя позиция относительно помилования бывшего президента является твердой и неизменной: нет и никогда", - цитирует ее слова издание Новости-Грузия.
Зурабишвили добавила, что учитывая большой общественный интерес к его делу он должен быть признан "особым заключенным", и власть должна принять все возможные меры "чтобы ухудшение его здоровья не использовалось для политических спекуляций или дестабилизации".
53-летний Саакашвили голодает в течение 34 дней в тюрьме, где ему грозит шестилетний срок после заочного осуждения в 2018 году из-за злоупотребления властью и сокрытия улик, когда он был президентом, обвинения, которые он отвергает как "политически мотивированные".
Прозападного политика, который прожил за границей в течение многих лет, арестовали 1 октября после возвращения в Грузию накануне местных выборов с целью, по его словам "сплотить оппозицию и спасти страну".
Дополнение
На прошлой неделе Саакашвили сделали переливание крови, и его врач тогда сказал, что его состояние стабильное.
Тысячи его сторонников собрались в столице Тбилиси и других городах за последние недели, требуя его освобождения.
Саакашвили возглавил грузинскую "Революцию роз" в 2003 году, в результате которой был свергнут тогдашний лидер Эдуард Шеварднадзе. Саакашвили занимал пост президента с 2004 по 2013 год, прежде чем покинуть страну и построить новую политическую карьеру в Украине.