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У Тбілісі тисячі людей вийшли на підтримку Саакашвілі, перекрито низку вулиць

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Мітинг прихильників затриманого колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі з вимогою його звільнення почався на площі Свободи в центрі Тбілісі. Про це пише УНН з посиланням на Новости-Грузия.

Деталі

Акція організована опозиційною партією "Єдиний національний рух", засновником якої є Саакашвілі.

Правоохоронці перекрили рух автотранспорту на всіх прилеглих до площі вулицях, в тому числі проспект Шота Руставелі, вулиці Пушкіна і Леонідзе. При цьому пішки на центральну площу безперешкодно можуть пройти всі бажаючі.

На площі Свободи до моменту початку акції зібралися кілька тисяч осіб, число людей зростає. Колонни автомобілів прибули з усіх регіонів країни. Протестувальники тримають в руках прапори Грузії і розтяжки зі слоганами "Свободу Міші" і "Ні політичному переслідуванню".

Телеканал Mtavari Arkhi веде пряму трансляцію з місця події.

Доповнення

Саакашвілі був затриманий в Грузії 1 жовтня. Тоді ж грузинський омбудсмен Ніно Ломджарія заявила, що після затримання він оголосив голодування, тому що не згоден із звинуваченнями і вважає себе політв'язнем. У Грузії Саакашвілі проходить за кількома кримінальними справами. Експрезидента заочно засудили у справах про вбивство банкіра Сандро Гиргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. У першому випадку його засудили до трьох років позбавлення волі, в другому - до шести.

Крім того, Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету - їх поки розглядають суди.

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