У Тбілісі тисячі людей вийшли на підтримку Саакашвілі, перекрито низку вулиць
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Мітинг прихильників затриманого колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі з вимогою його звільнення почався на площі Свободи в центрі Тбілісі. Про це пише УНН з посиланням на Новости-Грузия.
Деталі
Акція організована опозиційною партією "Єдиний національний рух", засновником якої є Саакашвілі.
Правоохоронці перекрили рух автотранспорту на всіх прилеглих до площі вулицях, в тому числі проспект Шота Руставелі, вулиці Пушкіна і Леонідзе. При цьому пішки на центральну площу безперешкодно можуть пройти всі бажаючі.
На площі Свободи до моменту початку акції зібралися кілька тисяч осіб, число людей зростає. Колонни автомобілів прибули з усіх регіонів країни. Протестувальники тримають в руках прапори Грузії і розтяжки зі слоганами "Свободу Міші" і "Ні політичному переслідуванню".
Телеканал Mtavari Arkhi веде пряму трансляцію з місця події.
Доповнення
Саакашвілі був затриманий в Грузії 1 жовтня. Тоді ж грузинський омбудсмен Ніно Ломджарія заявила, що після затримання він оголосив голодування, тому що не згоден із звинуваченнями і вважає себе політв'язнем. У Грузії Саакашвілі проходить за кількома кримінальними справами. Експрезидента заочно засудили у справах про вбивство банкіра Сандро Гиргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. У першому випадку його засудили до трьох років позбавлення волі, в другому - до шести.
Крім того, Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету - їх поки розглядають суди.