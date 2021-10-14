В Тбилиси тысячи людей вышли в поддержку Саакашвили, перекрыт ряд улиц
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Митинг сторонников задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его освобождения начался на площади Свободы в центре Тбилиси. Об этом пишет УНН со ссылкой на Новости-Грузия.
Детали
Акция организована оппозиционной партией "Единое национальное движение", учредителем которой является Саакашвили.
Правоохранители перекрыли движение автотранспорта на всех прилегающих к площади улицах, в том числе проспекте Шота Руставели, улицы Пушкина и Леонидзе. При этом пешком на центральную площадь беспрепятственно могут пройти все желающие.
На площади Свободы до момента начала акции собрались несколько тысяч человек, число людей растет. Колонны автомобилей прибыли из всех регионов страны. Протестующие держат в руках флаги Грузии и растяжки со слоганами "Свободу Миши" и "Нет политическому преследованию".
Телеканал Mtavari Arkhi ведет прямую трансляцию с места события.
Дополнение
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нина Ломджария заявила, что после задержания он объявил голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно приговорили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - до шести.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.