Президент Грузії заявила, що Саакашвілі є "особливим в'язнем", але не буде помилуваний

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Зурабішвілі сказала, що Саакашвілі повернувся, щоб "дестабілізувати політику Грузії".

"Моя позиція щодо помилування колишнього президента є твердою і незмінною: ні і ніколи", - цитує її слова видання Новости-Грузия.

Зурабішвілі додала, що з огляду на великий суспільний інтерес до його справи він повинен бути визнаний "особливим ув'язненим", і влада має вжити всіх можливих заходів, "щоб погіршення його здоров'я не використовувалося для політичних спекуляцій чи дестабілізації".

53-річний Саакашвілі голодує протягом 34 днів у в'язниці, де йому загрожує шестирічний термін після заочного засудження у 2018 році за зловживання владою та приховування доказів, коли він був президентом, звинувачення, які він відкидає як "політично мотивовані".

Прозахідного політика, який прожив за кордоном протягом багатьох років, заарештували 1 жовтня після повернення до Грузії напередодні місцевих виборів з метою, за його словами, "згуртувати опозицію і врятувати країну".

Доповнення

Минулого тижня Саакашвілі зробили переливання крові, і його лікар тоді сказав, що його стан стабільний.

Тисячі його прихильників зібралися у столиці Тбілісі та інших містах за останні тижні, вимагаючи його звільнення.

Саакашвілі очолив грузинську "Революцію троянд" у 2003 році, в результаті якої було повалено тодішнього лідера Едуарда Шеварднадзе. Саакашвілі обіймав посаду президента з 2004 по 2013 рік, перш ніж залишити країну та побудувати нову політичну кар'єру в Україні.