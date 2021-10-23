Михайлу Саакашвілі зробили переливання крові - лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Третьому президентові Грузії Михайлу Саакашвілі надали медичну допомогу у 12-й пенітенціарній установі Руставі. Як заявив журналістам особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе, один з параметрів в аналізі крові Саакашвілі був змінений, і лікарі прийняли рішення зробити йому переливання, передає УНН із посиланням на Грузія Online.
Деталі
За словами Кіпшидзе, разом з Саакашвілі були тюремні лікарі і група реанімобіля.
“Ця процедура проводилася в польових умовах. Цей медичний кабінет не для цього. Тому його потрібно лікувати в лікарні, в цивільній лікарні, а не в тюремній лікарні. Його стан зараз нормальний. Сьогодні ми подолали кризу. Він в кращому стані, ніж був..., але завтра йому може стати гірше. Нам дуже допоміг реанімобіль, ми провели цю процедуру разом з лікарями-реаніматологами і тюремними лікарями”, — заявив Кіпшидзе.
Раніше
Особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе повідомляв, що Міхеїл Саакашвілі погодився на госпіталізацію, але не планує припиняти голодування.
Контекст
Саакашвілі, затриманий в Грузії 1 жовтня, відмовляється від їжі на знак протесту. На десятий день голодування адвокати заявили про погіршення стану ув’язненого. У відповідь МОЗ країни скликало групу лікарів, яка повинна зайнятися моніторингом здоров’я експрезидента.
15 жовтня, за повідомленнями, відбулося перше засідання консиліуму — учасники обговорили результати обстежень і аналізів, отриманих невдовзі після поміщення Саакашвілі до в’язниці. Був складений новий план досліджень.
Крім Кипшидзе в групу входять кардіолог Зураб Пагава, ендокринолог Давид Метревелі, невролог Олександр Цискарідзе, фахівець в області гематології та трансфузіології Ніно Шарашенідзе.