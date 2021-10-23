Михайлу Саакашвілі зробили переливання крові - лікар

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 16868 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 79044 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 127235 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 111774 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 119845 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 88187 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 76085 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 167544 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87431 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 264496 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4.8м/с
90%
Популярнi новини

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 40829 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 39264 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 46575 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 11464 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 27825 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 132736 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 167523 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 264481 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 434417 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 422229 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 28131 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 33867 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 34499 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 35701 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 85434 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Михайлу Саакашвілі зробили переливання крові - лікар

Київ • УНН

 • 38280 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Третьому президентові Грузії Михайлу Саакашвілі надали медичну допомогу у 12-й пенітенціарній установі Руставі. Як заявив журналістам особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе, один з параметрів в аналізі крові Саакашвілі був змінений, і лікарі прийняли рішення зробити йому переливання, передає УНН із посиланням на Грузія Online.

Михайлу Саакашвілі зробили переливання крові - лікар

Деталі

За словами Кіпшидзе, разом з Саакашвілі були тюремні лікарі і група реанімобіля.

“Ця процедура проводилася в польових умовах. Цей медичний кабінет не для цього. Тому його потрібно лікувати в лікарні, в цивільній лікарні, а не в тюремній лікарні. Його стан зараз нормальний. Сьогодні ми подолали кризу. Він в кращому стані, ніж був..., але завтра йому може стати гірше. Нам дуже допоміг реанімобіль, ми провели цю процедуру разом з лікарями-реаніматологами і тюремними лікарями”, — заявив Кіпшидзе.

Раніше

Особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе повідомляв, що Міхеїл Саакашвілі погодився на госпіталізацію, але не планує припиняти голодування.

Контекст

Саакашвілі, затриманий в Грузії 1 жовтня, відмовляється від їжі на знак протесту. На десятий день голодування адвокати заявили про погіршення стану ув’язненого. У відповідь МОЗ країни скликало групу лікарів, яка повинна зайнятися моніторингом здоров’я експрезидента.

15 жовтня, за повідомленнями, відбулося перше засідання консиліуму — учасники обговорили результати обстежень і аналізів, отриманих невдовзі після поміщення Саакашвілі до в’язниці. Був складений новий план досліджень.

Крім Кипшидзе в групу входять кардіолог Зураб Пагава, ендокринолог Давид Метревелі, невролог Олександр Цискарідзе, фахівець в області гематології та трансфузіології Ніно Шарашенідзе.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31