Михаилу Саакашвили сделали переливание крови - врач

Детали

По словам Кипшидзе, вместе с Саакашвили были тюремные врачи и группа реанимобиля.

"Эта процедура проводилась в полевых условиях. Этот медицинский кабинет не для этого. Поэтому его нужно лечить в больнице, в гражданской больнице, а не в тюремной больнице. Его состояние сейчас нормальное. Сегодня мы преодолели кризис. Он в лучшем состоянии, чем был ... но завтра ему может стать хуже. Нам очень помог реанимобиль, мы провели эту процедуру вместе с врачами-реаниматологами и тюремными врачами", - заявил Кипшидзе.

Ранее

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщал, что Михаил Саакашвили согласился на госпитализацию, но не планирует прекращать голодовку.

Контекст

Саакашвили, задержанный в Грузии 1 октября, отказывается от пищи в знак протеста. На десятый день голодовки адвокаты заявили об ухудшении состояния заключенного. В ответ министерство здравоохранения страны созвало группу врачей, которая должна заняться мониторингом здоровья экс-президента.

15 октября, по сообщениям, состоялось первое заседание консилиума - участники обсудили результаты обследований и анализов, полученных вскоре после помещения Саакашвили в тюрьму. Был составлен новый план исследований.

Кроме Кипшидзе в группу входят кардиолог Зураб Пагава, эндокринолог Давид Метревели, невролог Александр Цискаридзе, специалист в области гематологии и трансфузиологии Нино Шарашенидзе.