Президент Грузии призвала граждан прийти на выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан к участию в голосовании, заверив, что в стране приняты все меры для проведения выборов в мирной и безопасной среде. Соответствующее заявление президент сделала после голосования, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Зурабишвили проголосовала на участке, расположенном в тбилисской государственной школе № 67 на улице Котэ Абхази.
"Важно, что сегодня граждане голосуют в очень сложных условиях, называемых пандемией. Несмотря на это, хочу призвать всех прийти. Здесь защищены все нормы для того, чтобы вы смогли прийти и проголосовать на своем участке. Ничего не надо бояться. Соблюдайте дистанцию, где будут очереди. Это ваша ответственность. Я уверена, что все пройдет очень хорошо и мирно", - заявила Зурабишвили.
Говоря о своем выборе, она сообщила, что "проголосовала за будущее страны".
"Сегодня мы все голосуем за построение страны, о которой все мы мечтаем. Это европейская страна, это демократическая страна. Сегодняшний день - это еще один шаг в этом направлении", - сказала президент.
Напомним, в Грузии стартовали парламентские выборы.