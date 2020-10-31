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Президент Грузии призвала граждан прийти на выборы

Президент Грузии призвала граждан прийти на выборы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан к участию в голосовании, заверив, что в стране приняты все меры для проведения выборов в мирной и безопасной среде. Соответствующее заявление президент сделала после голосования, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Зурабишвили проголосовала на участке, расположенном в тбилисской государственной школе № 67 на улице Котэ Абхази.

"Важно, что сегодня граждане голосуют в очень сложных условиях, называемых пандемией. Несмотря на это, хочу призвать всех прийти. Здесь защищены все нормы для того, чтобы вы смогли прийти и проголосовать на своем участке. Ничего не надо бояться. Соблюдайте дистанцию, где будут очереди. Это ваша ответственность. Я уверена, что все пройдет очень хорошо и мирно", - заявила Зурабишвили.

Говоря о своем выборе, она сообщила, что "проголосовала за будущее страны".

"Сегодня мы все голосуем за построение страны, о которой все мы мечтаем. Это европейская страна, это демократическая страна. Сегодняшний день - это еще один шаг в этом направлении", - сказала президент.

Напомним, в Грузии стартовали парламентские выборы.

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