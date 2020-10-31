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Президент Грузії закликала громадян прийти на вибори

Президент Грузії закликала громадян прийти на вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала громадян до участі в голосуванні, запевнивши, що в країні вжито всіх заходів для проведення виборів в мирному і безпечному середовищі. Відповідну заяву президент зробила після голосування, передає УНН із посиланням на "Новости Грузия".

Зурабішвілі проголосувала на дільниці, яка розташована в тбіліській державній школі № 67 на вулиці Коте Абхазі.

“Важливо, що сьогодні громадяни голосують в дуже складних умовах, які називаються пандемією. Незважаючи на це, хочу закликати всіх прийти. Тут захищені всі норми для того, щоб ви змогли прийти і проголосувати на своїй ділянці. Нічого не треба боятися. Дотримуйтесь дистанції, де будуть черги. Це ваша відповідальність. Я впевнена, що все пройде дуже добре і мирно”, - заявила Зурабішвілі.

Говорячи про свій вибір, вона повідомила, що “проголосувала за майбутнє країни”.

“Сьогодні ми всі голосуємо за побудову країни, про яку всі ми мріємо. Це європейська країна, це демократична країна. Сьогоднішній день — це ще один крок в цьому напрямку”, - сказала президент.

Нагадаємо, у Грузії стартували парламентські вибори.

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