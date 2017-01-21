Президент Гамбии Я.Джамме заявил о готовности передать пост главы государства А.Барроу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Из-за военного вторжения президент Гамбии Яхья Джамме заявил о готовности передать пост главы государства избранному на выборах Адаму Барроу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Washington Post.
"Я решил с чистой совестью отказаться от мантии этой величественной нации", - заявили Я.Джамме.
Таким образом, А.Берроу сможет занять кресло главы государства.
Как сообщал УНН, Яхья Джамме был президентом Гамбии с 1994 года, а в декабре отказался признать поражение на президентских выборах. Он обжаловал их итоги в суде, после чего его полномочия продлили на три месяца.
Это решение не поддержало Экономическое сообщество стран Западной Африки, которая признала победителем выборов Адама Барроу. Сенегал угрожал начать военную интервенцию, если господин Я.Джамме не уйдет вовремя.
Однако Я.Джамме ультиматум проигнорировал. Поэтому в четверг А.Барроу присягнул в Сенегале несмотря на то, что его предшественник не оставил пост и настаивает на своей легитимности.
Действия Я.Джамме единогласно осудил Совет безопасности ООН, после чего Сенегал при поддержке Нигерии направил свои войска на территорию Гамбии.
Позже А.Барроу заявил, что политический кризис в стране прошел.