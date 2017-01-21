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Президент Гамбії Я.Джамме заявив про готовність передати посаду глави держави А.Барроу

Президент Гамбії Я.Джамме заявив про готовність передати посаду глави держави А.Барроу

Київ • УНН

 • 12029 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Через військове втогнення президент Гамбії Ях’я Джамме заявив про готовність передати пост глави держави обраному на виборах Адаму Барроу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Washington Post.

"Я вирішив з чистою совістю відмовитися від мантії цієї величної нації", - заявили Я.Джамме.

Таким чином, А.Берроу зможе посісти крісло глави держави.

Як повідомляв УНН, Ях'я Джамме був президентом Гамбії з 1994 року, а в грудні відмовився визнати поразку на президентських виборах. Він оскаржив їхні підсумки в суді, після чого його повноваження продовжили на три місяці.

Це рішення не підтримала Економічна спільнота країн Західної Африки, яка визнала переможцем виборів Адама Барроу. Сенегал погрожував почати військову інтервенцію, якщо пан Я.Джамме не піде вчасно.
Однак Я.Джамме ультиматум проігнорував. Тому в четвер А.Барроу присягнув у Сенегалі не зважаючи на те, що його попередник не залишив пост і наполягає на своїй легітимності.

Дії Я.Джамме одноголосно засудила Рада безпеки ООН, після чого Сенегал за підтримки Нігерії направив свої війська на територію Гамбії.

Пізніше А.Барроу заявив, що політична криза в країні минула.

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