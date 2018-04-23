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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Франции: Запад не должен быть слабым против Путина

Киев • УНН

 • 10067 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Владимира Путина “сильным человеком, перед которым никогда нельзя выглядеть слабым”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Fox News.

Президент Франции: Запад не должен быть слабым против Путина

“Путин — сильный человек, перед ним нельзя выглядеть слабым. Когда вы слабы, он это использует”, — заявил Макрон.

“Путин сильный, умный и не наивный. Он вмешивается везде, в США и в Европе, чтобы ослабить нашу демократию, потому что считает, что это хорошо для его страны. Именно поэтому мы не должны быть слабыми”, — подчеркнул французский президент.

Макрона добавил, что: “Он хочет Великой России. Люди гордятся его политикой. Путин чрезвычайно жесток с меньшинствами и со своими противниками, его идея демократии мне не близка”.

Watch the latest video at foxnews.com

Как сообщал УНН, президент Сирии Башар Асад вернул властям Франции врученную ему тогдашним президентом Жаком Шираком во время визита в Париж в 2001 году награду — Большой крест ордена Почетного легиона.

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