Президент Франції: Захід не повинен бути слабким проти Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон назвав Володимира Путіна “сильною людиною, перед якою ніколи не можна виглядати слабким”. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Fox News.
“Путін — сильна людина, перед ним не можна виглядати слабким. Коли ви слабкі, він це використовує”, — заявив Макрон.
“Путін сильний, розумний і не наївний. Він втручається всюди, у США і в Європі, щоб послабити нашу демократію, бо вважає, що це добре для його країни. Саме тому ми не повинні бути слабкими”, — підкреслив французький президент.
Макрон додав, що: “Він хоче Великої Росії. Люди пишаються його політикою. Путін надзвичайно жорстокий з меншинами і зі своїми противниками, його ідея демократії мені не близька”.
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Як повідомляв УНН, президент Сирії Башар Асад повернув владі Франції вручену йому тодішнім президентом Жаком Шираком під час візиту в Париж у 2001 році нагороду — Великий хрест ордена Почесного легіону.