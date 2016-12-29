Президент Филиппин пригрозил коррумпированным чиновникам сбрасывать их с вертолета
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил коррумпированным чиновникам, что будет сбрасывать их с вертолета, предупреждая, что он лично это когда-то делал и сделает снова, передает УНН со ссылкой на Aljazeera.
"Если вы причастны к коррупции, я скину вас с вертолета над Манилой. Я делал это раньше. Почему бы мне не сделать это снова?", - сказал он.
Бывший прокурор и губернатор сказал, что президент Филиппин когда-то сбросил мужчину, который подозревался в изнасиловании и убийстве, с вертолета.
Напомним, президент Филиппин рассказал, что он, еще находясь на посту мэра города Давао, лично патрулировал улицы и убивал людей.
Как сообщал УНН, президент Филиппин угрожает сжечь ООН, после того как Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал расследовать заявления президента Филиппин об участии в убийствах.