Президент Філіппін пригрозив корумпованим чиновникам скидати їх з вертольота
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент Філіппін Родріго Дутерте пригрозив корумпованим чиновникам, що скидатиме їх з вертольота, попереджаючи, що він особисто це колись робив і зробить знову, передає УНН з посиланням на Aljazeera.
“Якщо ви причетні до корупції, я скину вас з вертольота над Манілою. Я робив це раніше. Чому б мені не зробити це знову?” , - сказав він.
Колишній прокурор і губернатор сказав, що президент Філіппін колись скинув чоловіка, який підозрювався у зґвалтуванні і вбивстві, з вертольота.
Нагадаємо, президент Філіппін розповів, що він, ще перебуваючи на посаді мера міста Давао, особисто патрулював вулиці та вбивав людей.
Як повідомляв УНН, президент Філіпін погрожує спалити ООН, після того як, Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликав розслідувати заяви президента Філіппін про участь у вбивствах.