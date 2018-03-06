Президент для FT: Россия, вероятно, будет вмешиваться в президентские выборы в Украине

"Мы стараемся сделать все возможное, но мы считаем эту опасность (российского вмешательства - ред.) чрезвычайно высокой. Это также и опасность основных атак России, как по мне. Конечно, я пытался защитить Украину от опасностей гибридной войны, включая систему их фейковых новостей, использования социальных сетей. Но мы имеем эффективное сотрудничество и стратегическое общение с нашими партнерами, и, я надеюсь, что мы используем опыт немецко-французского законодательства для борьбы с фальшивыми новостями", - отметил он.

По словам Президента, он не ожидает от Кремля какого-то конкретного вмешательства в выборы, ведь спектр опасностей, которые поступают от РФ, является крайне большим.

"Перед нами очень широкий спектр опасностей из России, начиная с того факта, что мы остановили более 400 террористических атак тренировочного лагеря Российской Федерации. Все должны понимать, что это не замороженный конфликт. Это настоящая горячая война. На нас нападают каждый день, они идут со снайперами и пытаются убить моих солдат. Это совершенно безумное поведение", - рассказал Президент.

По словам Порошенко, россияне используют огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях.

"И поэтому я делаю такие вещи, как прекращение российского телевещания и остановки российских социальных сетей, так как они используют их для пропагандистской войны. Мы имеем эффективное сотрудничество с секретными службами с нашими партнерами из США, Канады и Великобритании. Я горжусь тем, что мы там пользуемся доверием. Но еще много работы предстоит сделать", - добавил Президент.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что попытки Российской Федерации провести голосование на президентских выборах в оккупированном Крыму противоречат международному праву.