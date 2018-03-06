Президент для FT: Росія, ймовірно, втручатиметься у президентські вибори в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко вважає надзвичайно високою небезпеку російського втручання у наступні президентські вибори в Україні. Про це він сказав в інтерв’ю британському виданню Financial Times, передає УНН.
“Ми намагаємося зробити все можливе, але ми вважаємо цю небезпеку (російського втручання — ред.) надзвичайно високою. Це також і небезпека основних атак Росії, як на мене. Звичайно, я намагався захистити Україну від небезпек гібридної війни, включаючи систему їхніх фейкових новин, використання соціальних мереж. Але ми маємо ефективну співпрацю та стратегічне спілкування з нашими партнерами, і, я сподіваюсь, що ми використаємо досвід німецько-французького законодавства для боротьби з фальшивими новинами”, — зазначив він.
За словами Президента, він не очікує від Кремля якогось конкретного з втручання у вибори, адже спектр небезпек, які надходять від РФ, є вкрай великим.
"Перед нами дуже широкий спектр небезпек з Росії, починаючи з того факту, що ми зупинили більше 400 терористичних атак тренувального табору Російської Федерації. Усі повинні розуміти, що це не заморожений конфлікт. Це справжня гаряча війна. На нас нападають кожен день, вони йдуть зі снайперами і намагаються вбити моїх солдат. Це абсолютно божевільна поведінка“, — розповів Президент.
За словами Порошенка, росіяни використовують величезну армію провокаторів та агентів у соціальних мережах.
"І тому я роблю такі речі, як припинення російського телемовлення та зупинення російських соціальних мереж, тому що вони використовують їх для пропагандистської війни. Ми маємо ефективну співпрацю з секретними службами з нашими партнерами зі США, Канади та Великобританії. Я пишаюся тим, що ми там користуємось довірою. Але ще багато роботи потрібно зробити”, - додав Президент.
Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що намагання Російської Федерації провести голосування на президентських виборах в окупованому Криму суперечить міжнародному праву.