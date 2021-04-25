Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением 25 апреля из-за конфликта Москвы с Прагой
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Президент Чехии Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля, с чрезвычайным телевизионным обращением из-за ситуации, которая сложилась вокруг российских дипломатов. Об этом сообщил в Twitter представитель главы государства Иржи Овчачек, педеае УНН.
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“Президент республики Земан выступит в воскресенье, 25 апреля 2021 в 11:00 (12:00 по времени Киева.) С чрезвычайным обращением, которое будут транслировать телеканалы TV Prima и CNN Prima News”, — написал Овчачек.
Ранее Овчачек говорил, что 25 апреля Земан прокомментирует высылку российских дипломатов из Чехии и информацию о взрыве в Врбетице.
Контекст
В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает сотрудников российского ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице, в результате которых погибли двое человек. В связи с этим Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых власти страны заподозрили в работе на спецслужбы.
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В Москве обвинения отвергли и назвали их абсурдными. Москва объявила персонами нон-грата и выслали из страны 20 чешских дипломатов.
В Чехии признали ответ России чрезмерной и заявили, что сократят состав российского посольства в Праге численности состава чешского диппредставительства в Москве. Глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил, Чехию должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства. Им дали срок до конца мая. МИД России в ответ потребовал сократить численный состав посольства Чехии в Москве.