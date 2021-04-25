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Президент Чехії виступить з надзвичайним зверненням 25 квітня через конфлікт Москви з Прагою

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан виступить у неділю, 25 квітня, з надзвичайним телевізійним зверненням через ситуацію, що склалась навколо російських дипломатів. Про це повідомив в Twitter речник глави держави Їржі Овчачек, педеає УНН.

Цитата

“Президент республіки Мілош Земан виступить в неділю, 25 квітня 2021 року в 11:00 (12:00 за часом Києва.) З надзвичайних зверненням, яке транслюватимуть телеканали TV Prima і CNN Prima News”, — написав Овчачек.

Раніше Овчачек говорив, що 25 квітня Земан прокоментує висилку російських дипломатів з Чехії та інформацію про вибух у Врбетіце.

Контекст

У суботу, 17 квітня, прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага підозрює співробітників російського ГРУ (зараз Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії) в причетності до вибухів на складах боєприпасів в 2014 році в Врбетіце, в результаті яких загинули двоє людей. У зв’язку з цим Чехія вислала 18 російських дипломатів, яких влада країни запідозрили в роботі на спецслужби.

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У Москві звинувачення відкинули і назвали їх абсурдними. Москва оголосила персонами нон-грата і вислала з країни 20 чеських дипломатів.

У Чехії визнали відповідь Росії надмірною і заявили, що скоротять склад російського посольства в Празі до чисельності складу чеського диппредставництва в Москві. Глава чеського МЗС Якуб Кулганек заявив, Чехію повинні будуть покинути ще 63 співробітника російського посольства. Їм дали термін до кінця травня. МЗС Росії у відповідь зажадав скоротити чисельний склад посольства Чехії в Москві.

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