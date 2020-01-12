Президент Чехии решил ехать в Москву на 75-летие победы СССР в Великой отечественной войне
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Чехии Милош Земан подтвердил, что все же поедет в мае в Москву на празднование 75-летия победы СССР в Великой отечественной войне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Прага и сайт Blesk.cz.
В ходе визита он намерен пожаловаться на сотрудника МИД РФ, критиковавшего введение Дня памяти оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора 21 августа 1968 года.
27 декабря Милош Земан назвал "абсолютной наглостью" комментарий российского МИД по поводу учреждение этой памятной даты, заявив, что рассматривает возможность отмены своего визита в Москву. МИД РФ тогда "выразил разочарование", указав в своем официальном заявлении следующее: "Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества".
30 декабря президент Чехии получил телеграмму Владимира Путина с новогодним поздравлением. В послании, опубликованном пресс-службой Кремля, Путин подчеркнул, что "участие чешского лидера в торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы будет символизировать дружбу и взаимное уважение между народами России и Чехии".
Милош Земан также сообщил, что отменил свой запланированный визит в КНР, где в апреле пройдет китайско-европейский форум 17+1. Президент объяснил свое решение тем, что Китай не выполнил своих инвестиционных обещаний. Вместо чешского президента в КНР может поехать вице-премьер Ян Гамачек.
Ранее сообщалось, что президент Чехии планирует отказаться от визита в РФ, из-за позиции Москвы касательно "Пражской весны"