Президент Чехии решил ехать в Москву на 75-летие победы СССР в Великой отечественной войне

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112550 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116450 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114905 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 130039 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106071 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108405 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108387 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131928 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130693 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Президент Чехии решил ехать в Москву на 75-летие победы СССР в Великой отечественной войне

Президент Чехии решил ехать в Москву на 75-летие победы СССР в Великой отечественной войне

Киев  •  УНН

 • 18216 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Чехии Милош Земан подтвердил, что все же поедет в мае в Москву на празднование 75-летия победы СССР в Великой отечественной войне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Прага и сайт Blesk.cz.

В ходе визита он намерен пожаловаться на сотрудника МИД РФ, критиковавшего введение Дня памяти оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора 21 августа 1968 года.

27 декабря Милош Земан назвал "абсолютной наглостью" комментарий российского МИД по поводу учреждение этой памятной даты, заявив, что рассматривает возможность отмены своего визита в Москву. МИД РФ тогда "выразил разочарование", указав в своем официальном заявлении следующее: "Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества".

30 декабря президент Чехии получил телеграмму Владимира Путина с новогодним поздравлением. В послании, опубликованном пресс-службой Кремля, Путин подчеркнул, что "участие чешского лидера в торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы будет символизировать дружбу и взаимное уважение между народами России и Чехии".

Милош Земан также сообщил, что отменил свой запланированный визит в КНР, где в апреле пройдет китайско-европейский форум 17+1. Президент объяснил свое решение тем, что Китай не выполнил своих инвестиционных обещаний. Вместо чешского президента в КНР может поехать вице-премьер Ян Гамачек.

Ранее сообщалось, что президент Чехии планирует отказаться от визита в РФ, из-за позиции Москвы касательно "Пражской весны"

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